Aksaray’ın öz sermayesi iftar sofralarını süsleyecek

‘Ramazan ayının bereketi sofranızdan eksik olmasın’ sloganıyla büyük bir kampanyaya hazırlanan Aksaray’ın öz sermayesi Kule Alışveriş Merkezleri, geleneksel olarak her Ramazan ayı öncesi temel gıda maddesi ve iftar sofralarını süsleyen olmazsa olmaz yiyecek içecek ürünlerinde büyük indirimler için kampanya dönem çalışmasını bitirdi. Ramazan ayında temel gıda ürünlerinde yüzde 10’dan yüzde 30’lara kadar indirimli satışların bugün itibariyle başladığını belirten Kule Alışveriş Merkezleri Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ünalan, “Allah’a şükürler olsun ki halkımızın göstermiş olduğu teveccüh ile Ramazan ayına sayılı günler kala yine Aksaray’ın en büyük gıda tedarikçisi olarak bizler de her yıl yaptığımız gibi bu Ramazan ayında da iftar sofralarında ve sahur sofralarında vatandaşımızın temel gıda maddelerini ucuza ve uygun fiyatlarla alabilmesi için gıda ürünlerinde güzel indirimler ve kampanyalar yaptık. Yine Ramazan ayı boyunca yapacağımız birçok etkinlikle birbirinden kıymetli yüzlerce müşterimize çam sakızı çoban armağanı hediyelerimiz olacaktır” dedi.

“13 noktada günlük 45 bin kişiye hizmet veriyoruz”

Aksaray’ın 13 noktasında günlük 45 bin kişiye hizmet verdiklerini belirten Ünalan, “11 ayın sultanını karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 20 yıldır ilimizde gıda sektöründe müşterilerimizin teveccühü ile 300 kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu Ramazan ayında da bizlere teveccühünü eksik etmeyen binlerce müşterimize Ramazan ayı boyunca kampanyalar, temel gıda ürünlerinde fiyat indirimleri hazırladık. Bu Ramazan ayında da Kule Alışveriş Merkezlerinde buluşuyoruz. Tüm müşterilerimizin, Türk İslam Aleminin mübarek Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.