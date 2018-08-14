Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde doğalgaz kullanıma sunuldu

Sultanhanı ilçesinde düzenlenen törenle tamamlanan altyapıya doğalgaz akışı sağlandı. Sultanhanı Kervansarayı önünde düzenlenen törende, meşaleler yakılarak doğalgaz boru hattının açılışı yapıldı. Havai fişek gösterisinin de sunulduğu törene Aksaray Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, İlçe Belediye Başkanı Fahri Solak, ilçe emniyet müdürü, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, doğalgaz kullanımının artırılması gerektiğini belirterek, doğalgazın Sultanhanı ilçesine çevre ve ekonomik açıdan ciddi katkılar sağlayacağını vurguladı. Doğalgazın çevreye duyarlı, havayı kirletmeyen, doğaya zarar vermeyen çevreci bir enerji kaynağı olduğuna işaret eden Solak, "Artık doğalgazımızla ilçemizde temiz bir hava soluyacağız. Sultanhanı’na bu yatırımları getiren ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, Belediye Başkanı Fahri Solak ve diğer yetkililer butonlara basarak ilçeye doğalgaz akışını başlattı.