Aktürk: "Meralarımızdan ellerini çeksinler"

Hükümetin küçükbaş hayvancılıkla ilgili çok önemli desteklemeler sağladığını belirten Başkan Aktürk, mera konusunun da bir an evvel çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Hükümetimiz küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için anaç koyun keçi desteği adı altında, halk elinde ıslah projeleri adı altında çok sayıda çeşitli destekler veriyor. Teşekkür ediyoruz ama mera noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. Özellikle ilimizde meralarımız tarım tecavüzleri altında. Önüne gelen meralarımızı sürüyor, tahrip ediyor. Bununla ilgili çok ciddi bir yaptırım da yok. Tabi vatandaş şikayet ediyor, şikayet ettiği zaman merayı süren komşusuyla kavga ediyor, silahlar çekiliyor, çok önemli sorunlarımız var. Bir an evvel meraları tarım tecavüzlerinden kurtararak ıslah edilmesi Türkiye’de küçükbaş hayvancılığa yapılacak en büyük yatırımdır. Çünkü meralarımız önüne gelen tarafından tahrip edilmekte, kimisi fabrika kuruyor, kimisi mandıra kuruyor, kimisi ev yapıyor, kimisi tarla yapıyor. Yani önüne gelen herkesin gözü bizim meramızda. Buradan meralara tecavüz edenlere şunu söylemek istiyorum; vebaldir, günahtır, haramdır, kanunen de yasaktır. Meralarımızdan ellerini çekmelerini istiyoruz” dedi.