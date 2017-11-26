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26 Kasım 2017 16:12

Ambulans otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray’da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3’ü sağlık görevlisi olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Ambulans otomobille çarpıştı: 5 yaralı

26 Kasım 2017 16:12


Kaza, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi’nde kurulan semt pazarında bıçakla yaralama vakasına müdahale etmek için yola çıkan Yusuf Ç. (48) idaresindeki 68 KS 692 plakalı ambulans, kavşaktan çıkan Mustafa Ö. (46) yönetimindeki 68 AG 933 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, ambulans refüje devrildi. Kaza sonrası ambulans sürücüsü Yusuf Ç., ambulanstaki 112 Başhekimi Doktor Nihan Başaran (33) ve sağlık memuru Çiğdem B. (23), diğer otomobilde bulunan Sevgi Ö. (42) ile Ümit Can Ö. (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Olayı anlatan otomobil sürücüsü Mustafa Ö., “Yoldan geçiyordum. Yeşil ışıkta normal geçiyordum. Ambulans aniden çıktı duramadık. Frene bastım ama mesafe yakındı. Fren izi belli zaten. Arabada 3 kişiydik” dedi.




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