Ambulans uçak Muhammed Emir bebek için havalandı

Aksaray'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 7 aylık bebek yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmak üzere ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesinin evde morarmış halde bulduğu 7 aylık Muhammed Emir Altınkaya, ailesi tarafından Aksaray Şammas Vehbi Ekecik Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Canlandırma ünitesinde ilk müdahalesi yapılan bebek, doktorların sağlık durumunun kritik olması üzerine Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gerekli girişimlerde bulunmasının ardından İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Ambulans ile Nevşehir Kapadokya Havalimanına götürülen Muhammed Emir Altınkaya, buradan Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı ile İstanbul'a gönderildi.