Amcanın öldürdüğü iki kuzen toprağa verildi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştıkları amcası tarafından av tüfeğiyle başlarından vurularak öldürülen öğretmen ile kuzeni toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Eskil ilçesine bağlı Gümüşdüğün köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pastanede çalışan ve köyde çiftçilik yapan Hüseyin İ. ile yeğenleri Murat İ. ve Uğur İ. arasında anlaşmazlığa neden olan arazide buluştu. Hüseyin İ., yeğenlerine, araziye kendisinin ev yapacağını söyledi. Murat İ. ve Uğur İ. de amcalarına karşı çıkarak kendilerinin ev yapacağını belirtti. Bunun üzerine amca ve yeğenleri arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Hüseyin İ., yeğenlerine av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu başlarından yaralanan öğretmen Murat İ. ve kuzeni Uğur İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra Hüseyin İ. jandarmaya gidip teslim oldu. Ölen Murat İ. ve kuzeni Uğur İ.'nin cansız bedenleri otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından Murat İ.'nin cenazesi bugün Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesinde, Uğur İ.'nin cenazesi de Konya'da toprağa verildi. Amca Hüseyin İ.'nin ise jandarmadaki sorgusu sürüyor.