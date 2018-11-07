Antalya'da boğulan 2 kişi Aksaray'da toprağa verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulan 2 kişi memleketleri Aksaray'da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, 5 Kasım tarihinde Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde bulunan sahilde sabah saat 07.00 sıralarında ses duyan bir otelin güvenlik müdürü Yavuz Albayrak denizde 2 ceset olduğunu gördü. Hemen denize giren Albayrak 1'i kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından Zeki Dalkıç (44) ve Gamze Gökçe (35) yapılan otopsinin ardından memleketleri Aksaray'a gönderildi. Aksaraylı iş adamı Zeki Dalkıç'ın cenazesi öğle namazını müteakip, Gamze Gökçe'nin cenazesi ise ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı'nda toprağa verildi.