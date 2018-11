Araba değerindeki güvercinler ihaleyle alıcı buluyor

Aksaray'da birbirinden güzel onlarca çeşit güvercin, kuş sevdalıların buluştuğu alım ve satım mezadında açık artırma usulü ihaleyle satılıyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Kuşları Koruma Derneği tarafından gerçekleştirilen mezatta güvercin sevdalıları bir araya geliyor. Konya, Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından mezada gelen güvercin sevdalıları, burada güvercinlerini açık artırma usulü ihaleyle satıp alışveriş yapıyor. Mezat yerinde güvercinlerin özellikleri bir bir anlatılıyor. Hünerlerini sergileyen güvercinler, hareketleri ve görüntüleriyle 10 TL'den 15 bin TL'ye kadar alıcı buluyor.

İhaleyi yöneten Şahinler Tüm Kanatlı Kümes Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Ilgın (57), kuşçuluğun insanda bir hastalık olduğunu belirterek, "Ben 57 yaşındayım. 40 senedir bu işe gönül veren bir insanım. Kuşçuluk insanda bir hastalık. Kuşçuluk her beladan, her pislikten, her kötülükten insanları koruyan bir hobi. Bu hobiyi yaşatmanın peşindeyiz. Buraya gelen arkadaşların hepsi kuş sevdalısı. Bu sevda vazgeçilmez bir sevda. İhale usulüyle satış yapılıyor. Bazı arkadaşlarımız bundan gelirde elde ediyor. Çok paralara kuş alıp çok paralara kuşlarımızı da satıyoruz" dedi.

Kuş sevdalısı Muammer Uzun (58) kuşları ihaleye çıkartarak sattıklarını anlatarak, "Arkadaşlar toplanıyor. Böyle bir toplantı yapıyoruz. Benim de 100 kadar kuşum var. Gelen arkadaşlara, sevenlere veriyoruz" dedi.

Güvercinler 10 TL'den 15 bin TL'ye kadar satılıyor

Hem alışveriş, hem de arkadaşlarını görmek için kuş ihalesine geldiğini dile getiren Şaban Kale (40), "Bizim asıl amacımız yetiştirme ve koruma olduğu için kendi hayvanlarımızı yetiştiriyoruz. Burada da ihaleye getirip satıyoruz. Kuş fiyatları 10 liradan başlar 100 lira, 200 lira, 5 bin, 7 bin, 10 bin liraya kadar kuşlar var. Kuşuna göre fiyatları var" dedi.

Kuş sevdasının bir hobi olduğunu kaydeden Aykut Yılmaz (27) ise, "Araba değerinde kuşlarımız var. Araba da verseler kuşlarımızı vermeyiz. Benim bir çift kuşum var, araba da verseler vermem. Bunu severek yapıyoruz. Buraya geliyoruz. İhalelerimiz oluyor. Devamlı takipteyiz. İhale usulüyle alıp satıyoruz. Severek hobi anlamında yapıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Kuşların özelliklerinden bahseden İbrahim Kır (50), "Genellikle oyun kuşları ve kostüm kuşları besleriz. Kostüm kuşları derken Aksaray'a öz silik, bulut, çift tepe, ön tepeleri olur. Tepelerine ve paça yapılarına bakarız. Kanat yapılarına bakarız. Ayrıca pas dediğimiz kuşların özelliği var. Bu kuşlarımızı ihale usulüyle alıp satıyoruz. Hoşumuza giderse parayı gözümüz görmez. 5-10-15 bin liraya kadar çıktığımız oldu" diye konuştu.