ATSO Başkanı Göktaş: “Bu savaşı hep birlikte kazanacağız”

ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş yaptığı açıklamada, “Türkiye’de ev hapsinde bulunan ABD vatandaşı Rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılmaması gerekçesiyle Washington yönetiminin ülkemize başlatmış olduğu ekonomi savaşını milletimizin azmi, milli duruşu ve iş dünyamızın kararlı adımları ile er ya da geç kazanacağız. Türkiye Cumhuriyeti’ni döviz kurlarında hareketlilik yaparak zor durumda bırakmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri’ne en iyi cevabı piyasalarımızı yeniden ayağa kaldırarak cevap vereceğiz. Bu ülkede ticaret yapan, para kazanan, ekmeğini yiyen, havasını soluyan herkes bu geminin bir parçasıdır. Bizi batırmak isteyenlere karşı en iyi mücadeleyi verme zamanı tam da bu zamandır. Tarihi onlarca savaşla geçmiş masa başı oyunlarla yıkılmaya çalışılmış bu millet bundan önce olduğu gibi bundan sonrada bu tür oyunlara izin vermeyecektir. İşine gelmeyen her durumda ülke ayırt etmeksizin yaptırım koymaya kalkan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’nin hiçbir zaman tehditlere boyun eğmeyeceğinin farkına ne zaman varacaktır merak ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi onların planları varsa Allah’ın bir hesabı biz kullarının da bir planı vardır. Burada bizlerin üzerine düşen en büyük görev iş dünyamızın içerisinde bulunduğu ortamdan iyi çıkmasını sağlamaktır. Bunu da piyasalarda algı operasyonlarına alet olarak değil çalışarak üreterek ve piyasaları yeniden canlandırarak başarabiliriz. Bu millet 15 Temmuz gibi içindeki en büyük hainlere bile boyun eğmemiş iken dış güçlerin yaptırımlarına ve ekonomi savaşına boyun eğecek bir millet değildir. Tarih boyunca Devletimizin üzerinde oynanan oyunlar defalarca bozulduğu gibi bu oyunlarda Rabbimizin izni ve milletimizin azmi ile emeline ulaşmayacaktır. Bu anlamda Aksaray İş Dünyası olarak gerekli tüm çalışmaları yaparak birlik ve beraberliğimiz ile ülkemize katkı sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.