ATSO Başkanı Göktaş ihracat rakamlarını ve ekonomiyi değerlendirdi

Ülke üzerinde ekonomik hareketlerin düzelmeye başlaması ile orta vadeli programın piyasaya güven vermesiyle birlikte üretimde artışın ve ihracata olan ilginin yeniden iyileşmeye başladığını belirten Göktaş, Türkiye'nin ekonomide yeniden düzelmeye doğru gittiğinin altını çizdi. ATSO Başkanı Göktaş, “Ülkemizin son dönemde Dünya genelinde siyasi anlamda yeniden iyileşmeye gitmesi, Merkez Bankasının faiz artırımı ve orta vadeli programın piyasaya güven vermesi ve gerçekçi bulunması neticesinde başta dolar olmak üzere dövizlerde ciddi düşüşlere neden olmuştur. Piyasaya yeniden hareketlilik gelmiş hükümetimiz üzerine düşen görevi yapmakta Merkez Bankamız gerekli tüm adımları atmakta her şeyden önemlisi milletimiz Devletimizin arkasında durmakta sanayicilerimiz ortak aklın çatısı altında ithalattan çok ihracata önem vermektedir. Yerli Mala olan ilginin artması yaşadığımız kötü süreci fırsata çevirmeye başlamıştır. Eylül ihracatımız yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaşmıştır. Sayın Ticaret Bakanımızın da açıkladığı üzere bu rakamlar, tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamlarıdır. Yıllıklandırılmış ihracatımız 165,1 milyar dolara ulaşarak yeni bir zirveyi görmüştür. Türkiye 2023 hedeflerine ulaşmakta iken önüne setler ve özellikle politik anlamda adımlar atılmaya başlanmış ekonomide darbe yapılmaya kalkışılmışsa da gerekli kuruluşlarımızın ve Devlet Yetkililerimizin attığı adımlarla yavaş yavaş piyasa yeniden normalleşmeye başlamıştır. Bu dakikadan sonra biz iş dünyasına düşen görevde hiçbir değişiklik olmadan yerli mala olan ilginin artması ithalatın azalması ve ihracatın artırılması yeni ürünlerle yeni pazarlara açılmamız gerekmektedir. Türkiye'nin bir daha ekonomi savaşında darbe almaması için tek bir yolu vardır oda üretime odaklanmak dışa bağımlılığı azaltmaktır. Bu anlamda ülke genelinde üretime önem vermeliyiz” dedi.