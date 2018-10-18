ATSO Başkanı Göktaş projeleri anlatıyor

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Madeni Sanatkarlar ve Esnaf Odası Başkanı Murat Tekin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ayhan Tüzün ve Aksaray Müteahhitler Birliği Başkanı Recep Akalın'ı ziyaret eden ATSO heyeti, ortak aklın gücüne inanarak projelerini anlattı. Güneş Enerjisi İhtisas OSB, ilçelerde sanayi kentleri ve Konya yolunda yeni bir sanayi merkezi projesini anlatan ATSO Başkanı Göktaş, projelerin hayata geçmesi ile birlikte Aksaray için demiryolu önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır" dedi.

Demiryolunun tamamlanmaması halinde ilerleyen yıllarda yatırımlar adına eksiklikler yaşanacağının altını çizen Göktaş, “Ülkemizin ekonomik olarak savaş ortamında olduğu bir dönemde biz iş dünyasının temsilcileri olarak Devletimize en büyük desteği vermeli ve milletimizle ortak hareket ederek oyunları bertaraf etmeliyiz. Aksaray iş dünyası olarak projelerimizin başında yer alan güneş enerjisi OSB sanayi şehrinin inşa edilmesi için biz devletten hiçbir maddi destek istemiyoruz. Gerekli izinleri ve üretilen elektriği alırsa hem Aksaray çok büyük bir yatırımı kazanmış olur hem de örnek bir kent inşa edilerek ülke genelinde güneş enerjisinin yolu açılır. Biz bu anlamda gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz ki geçtiğimiz haftalarda Meclisimizi ziyaret ederek Milletvekillerimize raporumuzu teslim ettik. Aksaray'ın devlet tarafından yapmasını istediği en büyük yatırım geleceği için çok önem arz eden Demir yoludur. Eğer demiryolu Ulukışla hattından Aksaray'a bağlanmaz ise yatırımlarda sürekli askıda kalacaktır. Ankara'ya büyük bir çıkarma yapılması tüm şehir bu yatırım için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere çalmadık kapı bırakmamalıdır. Demiryolu ile ilgili olarak atılacak olan her adıma Aksaray iş dünyasının öncü kuruluşu olan ATSO olarak bizler varız. Hep birlikte gelecek Türkiye'nin sanayi kentini Aksaray'da inşa etmeliyiz” dedi.