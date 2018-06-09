ATSO Başkanı Göktaş’tan sanayi sicil belgesi hakkında açıklama

ATSO Başkanı Göktaş yapmış olduğu açıklamada, “İlimizdeki sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başlamadan önce ön kayıt yapma zorunluluğu ile sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının alınması için alması gereken sanayi sicil belgelerini, 2 ay içerisinde almadıkları takdirde idari para cezası ile karşılaşacaklardır. Bu anlamda ilimizde sanayi işletmesi kuracak olan vatandaşlarımızın işletmelerini üretim faaliyetlerine başlamadan öncesinde ön kayıt ettirmesi gereken beyannameyi kanunda belirtildiği gibi elektronik ortamda doldurularak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus kanuna eklenen geçici madde kapsamında faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinin sanayi siciline henüz kaydolmamış olanlara, kanunun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde sanayi siciline kaydolanlar için üretime başlama tarihine bakılmaksızın herhangi bir cezai işlem uygulanmadan sanayi siciline kaydedebileceklerdir. Süre bitimi 01 Temmuz 2018’e kadar üretici statüsünde olup henüz Sanayi Sicil Belgesi almamış olan işletmelerin idari para cezasına maruz kalmadan kayıt işlemlerinin yapılabilmesi yönünde kapsam dahilindedir. Son olarak Sanayi Sicil Belgesinde vizesi biten işletmelerimizin en kısa sürede vizelerini yeniletmeleri gerekmektedir” dedi.