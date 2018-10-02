ATSO heyeti projeleri protokole anlatıyor

Aksaray'ın ekonomisine güç katacak ve istihdamı artıracak olan projeleri İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tüzün'e anlatan ATSO heyeti, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Akgün, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ramazan Altundağ'a ile de bir araya gelerek projeleri bir bir anlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ilgili bakanlıklara da ulaşacaklarını belirten ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, “Gelecek Türkiye'nin sanayi kentini inşa etmeye başladığımız Aksaray'da projelerimizin içerisinde en çok önem verdiğimiz ve ilk öncelik olarak gördüğümüz Güneş Enerjisi İhtisas OSB için fizibilite çalışmalarımızı yaparak raporlarımızı hazırladık. Türkiye'nin en önemli ve en verimli güneş ışınlarının düştüğü Sultanhanı Eskil ilçesi ve İncesu köyü arasındaki tarıma elverişsiz fakat bu projeye en uygun alanı şehrimize kazandırmak için önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere ilgili tüm mercilere çıkarma yapacağız. Aksaray'ın artık kaybedecek bir dakikası bile yok. Elimizdeki imkanları fırsata çevirmeliyiz ki vizyonumuzu hayata geçirebilelim. Yatırımcılar yeni alanlarda yeni imkanlar beklemektedir. Biz tüm yerli ve yabancı yatırımcılara o bölgede müthiş bir imkan sağlayacağız. Devlette kazanacak, yatırımcıda kazanacak. Her şeyden önemlisi Aksaray kazanacak” dedi.