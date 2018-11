ATSO ile KTO arasında kardeş oda protokolü imzalandı

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve üyelerin katılımı ile kardeş oda protokolü imzalandı.

Törende konuşan ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, “Ülkemiz tarihinde çok büyük öneme sahip olan ve İpekyolu üzerinde bulunan binlerce yıllık Ticaret Merkezleri olan Konya ve Aksaray her zaman olduğu gibi bugünde birlikteliği her alanda göstermektedir. Sanayi'de, Tarım 'da Turizm'de, Hayvancılıkta ticaretin ve üretimin olduğu her sektörde bu iki şehir hiçbir zaman birbirinden ayrı düşünülmemiştir. ATSO ile KTO arasında imzaladığımız kardeş oda protokolümüzde odalarımızın birbirleri ile olan bağını kuvvetlendirecek, üyelerimize ortak alanlarda çalışma imkanları sunacak, Avrupa Birliği Projeleri ile başta dış ticaret olmak üzere ihracat ve ithalatın en iyi imkanlarla yapılması için ortamlar oluşturulacaktır. Bugün imzaladığımız bu protokolün meyvelerini önümüzdeki yıllarda almaya başladığımızda bugünün önemini çok daha iyi anlayacağız. Bu anlamda bu protokolün tarihi medeniyetlerle dolu olan ülkemizin stratejik olarak da çok önemli noktasında bulunan Aksaray ve Konya'ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Orta Anadolu'nun ülkemizde her zaman ayrı bir yere ve öneme sahip olduğunun altını çizen KTO Başkanı Selçuk Öztürk de, “Aksaray ve Konya Orta Anadolu'nun önemli iki şehridir. Tarih boyunca bu ülke ne zaman bu bölgeden bir şey istemiş ise bu şehirler ve bu bölgeler her zaman vermiştir. Çünkü bu toprakların insanları dürüst, yiğit, mert ve vatanına bağlı insanlardır. Bu yüzden bu toprakların sanayideki temsilcileri olan bizler başta şehirlerimiz olmak üzere bölgemize ve ülkemize en büyük katkıyı geçmişte olduğu gibi bugünde vermeye devam etmeliyiz. ATSO ile odamızın arasında imzaladığımız kardeş oda protokolü şehirlerimizin ticaretine çok büyük güç katacak ve birlikteliğimizi güçlendirecektir. İşte bu noktada Orta Anadolu'nun güzide şehirleri olan Aksaray ve Konya iş dünyasına renk katacak güç verecek olan kardeş oda protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.