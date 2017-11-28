ATSO tarihinde görev yapan başkanlar bir araya geldi

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş ve Meclis Başkanı Fatih Tekin tarafından organize edilen programda buluşan eski başkanlar hasret giderir iken iş dünyasına katkı sağlamak adına görüş alışverişinde bulundu. Göreve geldikleri günden bu yana hemen hemen her yıl eski başkanlar ile bir araya geldiklerini belirten ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, “Geleneksel hale getirdiğimiz ‘ATSO Başkanları Buluşuyor’ programı kapsamında bu yılda odamız tarihinde görev yapmış yönetim kurulu ve meclis başkanlarımız ile hizmet binamızda bir araya geldik. Onlar Aksaray’a ve Aksaray iş dünyasına katkılar yapmış, emekler harcamış, hizmet etmiş birer insanlar ve onların tecrübeleri bizim için hep yol gösterici olmuştur. Bizler ilk yıl göreve geldiğimizde eski başkanlarımızla bir araya geldiğimizde onlardan çok şey öğrendik ve bunu her yıl tekrarlamak ve hasret gidermek istedik. Bu anlamda da odamızda program düzenleyerek bir araya geliyoruz. Mevla’m nasip eder bir daha ki dönem yeniden devam kararı alınırsa Başkanlarımızla yine bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Meclis Başkanı Fatih Tekin ise her yıl düzenlemeye çalıştıkları “ATSO Başkanları Buluşuyor” Programında yeni tecrübeler ve bilgiler edindiklerini dile getirirken, “1924 yılında kurulan Odamızın bugüne kadar hizmet etmiş başkanlarını bir araya getirerek istişarelerde bulunduk. Daha önceden bu tür programlar çok fazla düzenlenmez iken biz geleneksel olarak bunu her yıl yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Eski Başkanlarımız bizler gibi Aksaray İş Dünyasının Öncü Kuruluşu olan Ticaret ve Sanayi Odamıza çok büyük hizmetler etmişlerdir. Bu yüzden bizim onlara karşı ahde vefa borcumuz vardır ve biz bu borcu en iyi şekilde ödemeye çalışıyoruz. Onları unutmuyor tecrübe ve bilgilerinden faydalanarak projelerimizde ve çalışmalarımızda adımlar atıyoruz. Bu anlamda ATSO Başkanları Buluşuyor” Programına katılan tüm başkanlarımıza üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.