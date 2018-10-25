ATSO YÖREX'te Aksaray'ı tanıtıyor

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Antalya Yörex Fuarı'nda Aksaray'ın tanıtımını yaparak ziyaretçilere Aksaray ve iş dünyası hakkında bilgi veriyor.

Bu yıl 9. defa düzenlenen ve Anadolu'nun kültürel değerlerinin yanı sıra 81 ildeki yöresel ürünlerinin tanıtıldığı ve Türkiye'nin Antalya'da buluştuğu Yöresel Ürünler Fuarına ATSO Yönetim Kurulu tam kadro ile katıldı.

Bu tür fuarların hem ekonomi, hem de kültürel açıdan çok önemli olduğunu belirten ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, “Yöresel ürünlerin ticarileşme süreçlerini desteklendiği, yöresel ürünlerde markalaşmanın sağlandığı ve yöresel ürünleri kamuoyuna mal etmenin amaç olarak ele alındığı YÖREX Fuarında bu yılda ATSO olarak yer alıyoruz. İlimizin yöresel ürünlerini tanıtım standımızda sergileyerek Aksaray hakkında katılımcılara bilgi veriyoruz. Aksaray'a yatırım yapmak için 10 neden başlığı altında tüm maddeleri ve neden Aksaray'ı seçmeleri gerektiğini anlatarak şehrimizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. İlk gün standımıza olan ilgi görülmeye değerdi. Aksaray iş dünyasının öncü kuruluşu olarak şehrimiz sanayisini en iyi şekilde temsil ediyor ve tanıtıyoruz. Son yıllarda Aksaray'ın markalaşma ve reklam noktasında tanıtımı en üst düzeylere ulaşmaktadır. Gerek kamu kurumlarımız gerek belediyemiz gerekse sivil toplum kuruluşlarımız olsun şehrimizin tanıtımına büyük önem vermektedir. Aksaray'ı ne kadar farklı noktada farklı ortamda tanıtır isek şehrimiz o kadar büyük mesafe kat eder. Bu anlamda biz bugün burada 81 ilimizin diğer bir tabir ile Türkiye'nin buluştuğu Yörex Fuarı'nda Aksaray'ı tanıtmaya devam ediyoruz” dedi.