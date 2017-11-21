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21 Kasım 2017 15:26

ATSO’dan firmalara kurumsallaşma ve markalaşma eğitimi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) iş birliği ile düzenlenen ATSO eğitimleri kapsamında Kurumsallaşma ve Markalaşma Eğitimi düzenlendi.

ATSO’dan firmalara kurumsallaşma ve markalaşma eğitimi

21 Kasım 2017 15:26


ATSO Hizmet Binası Eğitim salonunda düzenlenen programda konuşan ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, Aksaray gibi gelecek Türkiye’nin sanayi şehrinde kurumsallaşmanın ve markalaşmanın çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Koçaş, “İlimiz son yılların ülke genelinde sanayileşmede en büyük atılım gösteren illerinin başında gelmektedir. Bugün Türkiye’deki Büyükşehirleri çıkardığımızda geri kalan illerimizin içerisinde sanayisi en kuvvetli Anadolu şehri Aksaray’dır. Bu anlamda gelecek Türkiye’nin sanayi şehri olma yolunda ilerleyen Aksaray’da, firmalarımızın kurumsallaşması ve markalaşması son derece önem arz etmektedir. Aile şirketleri kavramından uzaklaştığımız an sanayimiz çok daha iyi yerlerde olacaktır. Bugün altını çizerek belirtmek istiyorum ki dünyada 2 binli yıllara kadar ülkeler birbirleri ile yarışıyorlardı fakat 2 binli yıllardan sonra şehirler birbirleri ile yarış içerisine girmeye başladı. Bakın bugün ülkemiz genelinde yerli otomobil fabrikasının üretimi için başta Aksarayımız olmak üzere onlarca ilimiz hatta ilçemiz yarış içerisine girdi. Bizim bu yarışlardan başarılı çıkmamız için sanayimizin büyümesi, sanayimizin büyümesi içinde kurumsal ve markalaşmada istenilen seviyede olmamız gerekir. Bu anlamda Ahiler Kalkınma Ajansı ve Odamız iş birliği ile düzenlenen Kurumsallaşma eğitimimiz bugünde devam edecektir. Eğitime katılın tüm üyelerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.




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