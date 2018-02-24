Aziz Yıldırım, Aksaray’da pota ve dernek açılışı yaptı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün ’1907 Okul 1907 Pota’ projesi kapsamında Aksaray’da Atatürk İlkokulu’nun bahçesine kurulan basketbol potasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Aziz Yıldırım, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiğini söyledi. Yıldırım, "Sivil toplum örgütünün kendisine yüklemiş olduğu görevlerden bir tanesini bütün Türkiye’de yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 300’den fazla okulda pota çalışmaları yaptık. 6 binden fazla okuldan da pota ihtiyacı olduğunu bildirdiler. Bunları iş adamları, hayırseverler ile beraber yapacağız” dedi.

Pota kurdelesini kesen Başkan Yıldırım, Aksaray Fenerbahçeliler Derneği’ne gelişi sırasında meşaleler yakan taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı. Aziz Yıldırım, dernek binasının kurdelesini keserek açılışını gerçekleştirdi.