Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret, temel atma ve çiftçilere kredi sertifikaları dağıtımı için Aksaray’a geldi. İlk olarak Aksaray Valiliğini ziyaret eden Bakan Eroğlu, Vali Aykut Pekmez’i ziyaretinin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler veren Bakan Eroğlu, "Aksaray’da da içme suyu problemimiz var. Kalite su ihtiyacımız var. Daha önce geldiğimizde 1’inci kısım ihalesi yaptık. Sonra modern içme suyu yapalım dedik ve şu anda işler yürüyor. Mevcut ödeneklere göre eksiklikler var. 16 milyon lira ilave ödenek aktarmamız gerekiyor. Onun da aktarılması için talimat verdik. Allah nasip ederse 20 Aralık’ta arıtma tesisi 1’inci kısım ishale hattı içme suyu arıtma tesisi ile birlikte bitecek" dedi.

Aksaray için bu çalışma ve projelerin yetmediğini belirten Bakan Eroğlu, "Diğer kaynaklardan Aksaray’a su getirmemiz lazım. Bugün bu yüzden yeni bir hattın temelini atacağız. 2’inci kısım ishale hattı. Böylelikle Aksaray’ın 2050 yılına kadar ihtiyacı karşılanacak. Mamasın Barajı içme ve sulama suyu olarak kullanılıyor. Öncelikle bu barajdan uygun bir noktadan içme suyu almak için sistem kurduk. Bu sistem ile daha kaliteli su elde ediliyor. Aksaray sanayisi, ziraat ve hayvancılığıyla çok hızlı gelişiyor. İleride sanayinin su ihtiyacı için ilave su kaynakları var. En uygun olarak da Ecemiş Çayı su kaynağı belirlendi. Yaklaşık 1 milyar liralık bir proje. Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olacak. Bunu yapmak zor ama karar aldık. Susuzluğun bedeli, faturası yok. Bu yüzden 2071 yılına kadar Aksarayımızın su meselesini tam anlamıyla çözmek için proje çalışmaları başladı. Önce 36 kilometrelik tünel projesini yapmakla başlayacağız" diye konuştu.

Toplantıya Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Aykut Pekmez, AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aksaray Belediye Başkan Vekili Süleyman Canbulut katıldı.