Bakan Eroğlu Aksaray’da 51 milyon TL’lik projelerin temelini attı

Bakan Eroğlu’nun katılımıyla, Aksaray İçme Suyu İkinci Kısım İsale Hattı projesinin temel atma töreni ile ağaçlandırma ve ormancılık faaliyetleri kapsamında Ağaçlandırma Tesisi, Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Tesisi, Orman Gençleştirme, Orman Bakımı, Orman Yolları ve Orman Köylüsünün Desteklenmesi projelerinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Aksaray’ımız yağışlar açısından fakir bir il. Bu yüzden burada suları gerek içme, kullanma ve diğer su ihtiyaçlarını karşılamak için gayret ediyoruz. Aksaray’ın nüfusu artıyor. Bizim de mutlaka suyu getirmemiz gerekir. Aksaray’a mutlaka su getirmeliyiz. 1’inci kademede çok acil su ihtiyacını karşıladık. Akabinde 2’nci kademe 2035 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak olan projeyi hazırladık. Ama bu proje 2 kademeden oluşuyor. 51 kilometre dev bir isale hattı. Bunun 1’inci kademesini ihale ettik. Aksaray’ımızın içme suyu problemi kökünden çözülecek. Ayrıca Ecemiş kaynakları var. Bu kaynaklar memba suyu. Bu suyu getirmek çok zor. Bedeli 1 milyar TL ama Aksaray için değer. Dağları deliyoruz. 5 tünel var, 36 kilometrelik tünel toplamında. 264 kilometre mesafeden suyu getireceğiz. Sizlere ne yapılsa azdır” dedi.

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi. Bakan Eroğlu, temel atma törenini ardından Aksaray protokolü ile birlikte 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda verilen iftar yemeğine katıldı. Bakan Eroğlu daha sonra Aksaray’dan ayrıldı.