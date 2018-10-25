Başkan Altınsoy: “AK Parti olarak önceliğimiz hizmet”

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Gül Karakoyun, Engelliler Derneği Başkanı Bekir Kaya, Görme Engelliler adına Ramazan Dağ, ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulunarak İl Sağlık Müdürü Dr. Cengizhan Kılıçaslan ve Başhekim Prof. Dr. Hakan Bingöl'den son durum hakkında bilgi aldılar. AK Parti iktidarları ile sağlık alanında devrim niteliğinde reformlar yapıldığını belirten Başkan Altınsoy, “AK Parti 17 yıllık iktidarı boyunca sağlık alanında yaptığı devrim niteliğindeki reformları ile insan hayatını nedenli önemsediğini göstermektedir. Hastanelerde yaşanan doktor ve eczane kuyruklarından, dünyaya örnek olan bir modele geçişi başaran AK Parti hükümetlerinin sağlık alanındaki başarıları, sınırları aşarak Türkiye'yi uluslararası bir sağlık üssü konumuna taşıdı” diye konuştu.

Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da sağlıkta yaşanan değişimlere değinen Altınsoy, “Olmaz dedikleri tüm yatırımları bir bir hayata geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İlimiz için oldukça önem arz eden 400 + 200 yataklı hastanemiz son teknolojiyle donatılmış tıbbı cihaz kapasitesiyle her türlü hastalığa müdahale edebilen beş yıldızlı otel konforunda hizmet verecek. Vatandaşlarımızın daha kolay ve daha rahat hizmetin yanı sıra şifa alabilmesi için son teknolojik ekipmanlar ile donatılan yeni hastanemizi hizmete açmak için gün sayıyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.