Başkan Altınsoy: “İlçelerimiz yerel seçimlere hazır”

Yerel seçimler öncesi ilçelerde teşkilat mensupları ve ilçe belediye başkanları ile istişarelerde bulunmak üzere Eskil, Sultanhanı ilçelerinden sonra Güzelyurt ve Gülağaç ilçesinde incelemelerde bulunduklarını ifade eden İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, yaklaşan yerel seçim dönemi ile ilgili AK Parti teşkilatlarının her zamanki gibi hazır olduğunu, AK Parti'nin ülke genelinde olduğu gibi Aksaray'da da devam eden seçim kazanma geleneğinin devam edeceğinden şüphesi olmadığını belirtti.

Başkan Altınsoy, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ziyaretlerimizi aralıksız sürdürdük. Allah'ın izniyle kazanan yine milletimiz olacak. Bugün baktığımız zaman burada, diri, canlı ve millete dokunan, milletin derdini kendi derdi olarak görüp çözme noktasında irade gösteren bir teşkilatımız var. Bunu net olarak milletimizin teveccühü ile görüyoruz” dedi. Altınsoy, Aksaray'ın seçim dönemlerini İç Anadolu Bölgesine hatta ülkemize örnek olacak kalitede geçirdiğini, önümüzdeki seçim döneminin Aksaray, ilçeleri ve beldelerinde saygı çerçevesinde geçmişte olduğu gibi demokrasi bayramı tadında geçeceğine inandığını belirtti.