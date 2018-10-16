Başkan Altınsoy: “Sahada olmayanın masa da hükmü olmaz”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Türkiye'nin her alanda mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, “Cumhurbaşkanımızın defalarca söylediği gibi sahada olmayanın masada hükmü olmaz. Türkiye bu anlamda kendisine yönelik tehditleri bertaraf edecek” dedi.

29 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerin birçok açıdan son derece önemli olduğunu belirten Başkan Altınsoy, “Özellikle Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yapılan ilk seçim olacak. İnşallah bu seçimde hem Aksaray'da hem de ülke genelinde AK Parti üstün bir başarıyla seçimi atlatacak. Hem yerel yönetimlerin hem de merkezi yönetimin tek işi gücü millete bütün gücüyle hizmet etmek olacaktır” diye konuştu.

Türkiye'nin bazı sorunlarla mücadele ettiği bir dönemde olduğuna dikkat çeken Başkan Altınsoy, “Bunlardan birisi uzunca bir süredir Türkiye'nin üzerinde sürdürülmeye çalışılan ve özellikle son zamanda kur operasyonları üzerinden Türkiye ekonomisini köşeye sıkıştırmaya çalışan ataklardır, saldırılardır. Çok şükür Türkiye, ekonomi yönetimi, kurum ve kuruluşlarımız, eş zamanlı olarak aldıkları tedbirlerle bu saldırıları bir şekilde göğüslemiş ve şimdi dengeleme sürecine girmiştir. Ayrıca enflasyonla mücadelede de alınan bazı tedbirlerle ümit ediyorum ki en kısa süre içinde bu kur operasyonlarının tamamen geri bırakılması mümkün olacaktır” dedi.

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı saldırının sadece ekonomi alanındaki saldırı olmadığına vurgu yapan Altınsoy, “Türkiye uzun zamandır terör örgütleriyle karşı karşıya kalmış bir ülkedir. Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı damga vurmuştur. Bu terör örgütleri sadece kendilerinden ibaret değildir bunu çok iyi biliyoruz. Terör örgütleri maalesef özellikle Suriye'deki vekalet savaşlarının sonucu olarak, yani adı üstünde maşalarla yapılan savaşlar, vekil olarak planör örgütleri kullanılmakta. Asiller arkada maşayı tutan ellerdir. Türkiye bir anda karşısında bulduğu DEAŞ, PYD, YPG gibi silah bakımından fevkalade güçlü bir şekilde donatılmış, militan sayısı bakımından da 10 binlerle ifade edilebilecek rakamlara ulaştırılmış terör örgütleriyle mücadele ediyor. Aynı zamanda sınırın ötesindeki mevzilerin her birisinde bu mücadeleyi vermeye başladıkça çok şükür büyük bir başarı elde etmeye başladık. Her yerde terör örgütlerine karşı, Afrin, Zeytin Dalı operasyonu ve Fırat Kalkanı operasyonlarıyla Türkiye kendi sınır güvenliğini, kendi milli güvenliğini teminat altına almış oldu. Yani Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında nasıl o arazilerin terör örgütünden temizlenmesi için hiç tereddüt etmediyse, Mümbiç'te de Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir yerde bu terör örgütlerine karşı mücadele etmekte tereddüt etmeyecektir” şeklinde konuştu.