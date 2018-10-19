Başkan Altınsoy: “Sefer bizden zafer Allah'tan”

AK Parti kadrolarının 17 yıldır Türkiye'ye çok önemli hizmetler verdiğini belirten AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Eğer bir gün Türkiye Cumhuriyetinin tarihi, dönemlere ayrılacak olursa AK Parti iktidarı Türkiye'nin yükselme devri olarak tarihe geçecektir” dedi.

AK Parti Aksaray teşkilatı olarak 29 Mart 2019 seçim çalışmalarına istikrarlı bir şekilde devam ettiklerini belirten Başkan Altınsoy, 17 yıldır AK Parti iktidarının Aksaray'a yaptığı yatırımların ortada olduğunu ve halkın desteğiyle daha yapacak çok işlerinin olduğunu vurguladı. “AK Parti'de hiçbir zaman görev istenmez, görev verilir” diyen Başkan Altınsoy, “AK Parti döneminde Aksaray'ımıza birçok yatırımlar yapıldı. Bunu da seçim çalışmaları kapsamında gururla anlatıyoruz. Doğalgaz, duble yollar, üniversite, sağlık alanındaki değişimler gibi birçok hizmet gerçekleştirildi. 17 yıl önceki Aksaray'ın hali ile şimdi ki Aksaray arasında ki fark ortada. Sefer bizden zafer Allah'tan. İnşallah halkımız 29 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti ile yola devam diyecek” dedi.

Milletinden aldığı güçle AK Parti iktidarının Türkiye'de çok önemli hizmetler verdiğini hatırlatan Altınsoy, “Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımız zaman ulaşımda, eğitimde, sağlıkta demokratikleşmede, çözüm sürecinde nerelere geldiğimizi halkımız çok iyi biliyor. AK Parti ile geçen süreç Türkiye'nin en parlak dönemidir. Eğer bir gün Türkiye Cumhuriyetinin tarihi dönemlere ayrılacak olursa AK Parti iktidarı Türkiye'nin yükselme devri olarak tarihe geçecektir. Biz bu yükselme devrini arttırarak devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.