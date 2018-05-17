Başkan Altınsoy vatandaşlarla görüştü

Başkan Altınsoy, ziyaretler esnasında Ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma, sabır ve bereket ayı olduğunu ifade ederek, Ramazan ayının tüm İslam alemine güzellikler getirmesini diledi. İslam Aleminin Ramazan ayına Kudüs’de Müslümanlara yönelik yaşanan İsrail zulmünün hüznü ile girdiğini ifade eden İl Başkanı Altınsoy, “Kudüs biz Müslümanların ilk kıblegahı ve en değerlimizdir. İslam alemi olarak Amerika ve İsrail’in Kudüs’e yönelik aldığı her türlü karar bizim için yok hükmündedir. Dünya üzerinde barış ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde başta Kudüs olmak üzere İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıların bir an önce sona ermesi en büyük temennimizdir. Ramazan Ayı’nın bu manevi ikliminde dualarımız tüm İslam Aleminin birliği ve dirliği için olsun” dedi.