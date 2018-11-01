Başkan Altınsoy: “Vergi indirimleri ekonomiye can suyu olacak”

Uzun zamandır talep edilen vergide indirim müjdesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın verdiğini belirten Başkan Altınsoy, “Bu vergi indirimleri ekonomiye cansuyu olacak. Ekonomideki çarklar yeniden dönecek, herkes ekonomik daralma beklerken vergi indirimleri büyümeye katkı sağlayacak. En önemlisi bu indirimler net indirim olarak fiyatlara yansıyacak” dedi. Söz konusu indirimler ile yükselen enflasyonun ciddi oranda düşeceğine dikkat çeken Başkan Altınsoy, “Bu vergi indirimleri başta mobilya, beyaz eşya olmak üzere tüm sektörlere dolaylı olarak canlılık oluşturacak. Otomotivdeki durgunluk ise vergi indirimi ile sektörde büyük bir canlılık sağlayacak. En önemlisi vergi indirimleri vergi gelirlerini azaltmayacak tam tersine artıracak. Satılmayan malın vergisi olmadığı için ekonomi canlandıkça vergi gelirleri de artacak. İndirimin yapıldığı sektörlerde üretimin hızla artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla vergi indirimleri işsizliğin azaltılmasına da büyük katkı sağlayacak” dedi.

Yıl sonuna kadar vergi indirimi uygulamasının gerçekleşeceği sektörleri açıklayan Başkan Altınsoy, “Mobilya sektöründe KDV oranı yüzde 18'den 8'e inecek. Beyaz eşyada uygulanan ÖTV oranı yıl sonuna kadar sıfıra inecek. Bin 600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puan indirim yapılacak. Ticari araçlarda KDV oranları yüzde 18'den yüzde 1'e inecek. Konut satışlarında yüzde 18'den 8'e yapılan KDV indirimi yıl sonuna kadar devam edecek. Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesi uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek” diye konuştu.