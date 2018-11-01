Başkan Göktaş: “KDV ve ÖTV indirimi sanayici ve üreticiler için can suyu oldu”

Başkan Göktaş, “Hükümetimiz tarafından açıklanan ve yıl sonuna kadar uygulanacak olan KDV ve ÖTV indirimi, içinde bulunduğumuz süreçte iç pazarımıza büyük katkı sağlayacak ve olumlu yansıyacaktır. Ekonomimizin yeniden canlanması ve 2023 hedeflerine yeniden odaklanmamız için adımlar atan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a Aksaray iş dünyası olarak teşekkür ediyoruz. Sanayicilerimizi, esnaflarımızı ve üreticilerimizi desteklemek amacıyla atılan her adımın ve projenin destekçisi olacağız. ‘Başka Türkiye Yok' sloganından yola çıkarak iş dünyamızla birlikte Devletimizin yanında olacağız” dedi.