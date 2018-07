Başkan Koçak: “Anız yakmak toprağı öldürür, verimi düşürür”

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte tarım arazilerinde hemen her yıl karşılaşılan anız yangınları bu yıl da devam ederken, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak anız yakılmasına karşı çiftçilere uyarılarda bulundu. Tarımsal gelişmeler ve makineleşme ile birlikte son yıllarda anız yakılmasında da artışlar görüldüğüne dikkat çeken Başkan Emin Koçak, “Anız yakmak toprağı öldürmektir. Yanlış bir alışkanlıkla çiftçilerin tarladaki bitki saplarının ekonomik değer taşımadığı düşüncesiyle böcek ve diğer zararlıların yok edilmesi, çeşitli hastalıkların önlenmesi, toprak işlemede kolaylık sağlaması ve daha fazla verim alınması amacıyla yaygın olarak anız ve kuru otları yakılması her yıl yaygınlaşıyor. Hasat yapıldıktan sonra en büyük sorun anız yakılmasıdır. Bu uygulama toprağı adeta öldürüyor. Toprağın tüm verimliliğini alıyor. Acele edip ikinci ürünü ekmek isteyen çiftçilerimiz her ne kadar kısa sürede işini halletse de, toprağı verimsizleştirerek ekimini adeta öldürüyor. Çiftçilerimiz asla böyle bir uygulama yapmasın” dedi.