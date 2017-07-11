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11 Temmuz 2017 09:54

Başkan Koçak: "Üreticinin yanındayız"

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş ile birlikte Hasandağı Bölgesini ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Başkan Koçak:

11 Temmuz 2017 09:54


Helvadere, Salık Köy, Yuva ve bölgedeki köylere giderek yerel üreticilerle buluşan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, burada üreticilerle tarım ve hayvancılık konularında bilgilendirmeler yaptı. İŞKUR Müdürü Mahmut Akkuş ile birlikte üreticilerle buluşan Başkan Koçak, üreticilerin talep ve önerilerini de dinleyerek her alanda yanında olduklarını söyledi. Ziraat Odası Başkanlığı olarak çiftçilere, üreticilere her daim destek olduklarını ve ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Koçak, Ziraat Odasının birçok projeyi hayata geçirdiğini ve yeni projelerle üreticinin her işini kolaylaştıracağını ve geliştireceklerini sözlerine ekledi.




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