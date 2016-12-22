Başkan Koçak ve Aktürk’ten SGK’ya ziyaret

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, geçtiğimiz ay Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü görevine atanan Bilal Akgün’ü ziyaret etti.

İl Müdürü Bilal Akgün ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Aksaray’da bulunmaktan, görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. SGK İl Müdürü Akgün, amaçlarının en iyi şekilde vatandaşa hizmet vermek olduğunu söyledi. Başkan Koçak ve Aktürk ise Akgün’e yeni görevinde başarılar diledi.