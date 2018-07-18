Başkan mahallemizde çalışmalarını sürdürüyor

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibi tüm birimlere Hacı Hasanlı Mahallesi ve şehir merkezinde yapılacak çalışmalar öncesi gerekli talimatları verdi. Sabah saatlerinde çalışmalara başlayan Su kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde çalışmalarına devam etti. Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri Hacı Hasanlı Mahallesinin cadde, sokak ve parklarında temizlik çalışması yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Hacı Hasanlı Mahallesinde de bulunan esnafları ziyaret etti. Bu arada Bankalar Caddesinde bulunan, 5 mahalleyi besleyen ve ömrünü tamamlamış olan 30 yıllık içme suyu şebeke hattı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilendi. Başkan Haluk Şahin Yazgı, Hacı Hasanlı Mahallesinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek önerilerini dinlemeye devam etti. Başkan Yazgı, Mahalle Muhtarı Erol Karaköy ve mahalle temsilcisi ile birlikte vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için yapımına başlanan Aksaray Belediyesi Zabıta ek hizmet binasının çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan ve beraberindeki ekipler, daha sonra Kemal Baba Türbesi çevresinde inceleme yaptılar. Başkan Yazgı, Kemal Baba Türbesi önünde Çevre düzenleme çalışması yapılması konusunda talimat verdi.