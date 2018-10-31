Başkan Özkök tarım ve hayvancılığın sıkıntılarını anlattı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımı ile gerçekleştirilen konsey toplantısında tarım ve hayvancılık sektörünün sıkıntıları, sorunları ve talepler dile getirildi. Burada bir konuşma yapan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, gelişen, büyüyen tarım ve hayvancılık sektöründe süt fiyatlarında sıkıntı yaşandığını, üreticilerin kredi çekmekte zorlaştığını belirterek, “İnsanları doğduğu yerde doyurabilme adına biz ticaret borsaları ve sektör olarak çok büyük projeler yapıyoruz. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi ile birlikte sıkıntıları birebir yaşıyoruz. Hayvancılık sektörünün sıkıntılarının en başında süt hayvancılığı yani damızlık düve yetiştiriciliği olmak üzere şu anda yaşanan sıkıntıları Bakanım ve sektördeki uzman kadro iyi biliyor ve bizimle beraber yaşıyor. Süt fiyatları, süt hayvancılığı, süt alabilmek için yem fiyatları, pazarlama sıkıntıları gibi birçok sorunla mücadele eden üretici, çiftçi kardeşlerimiz ısrarla süt konseyinin acilen toplanması ve düğmeye basmasını istiyor. Şu an itibari ile ortalama 24 litre süt veren hayvanlarımızın verimi 16 litreye kadar düştü. Çünkü az maliyetle zarar etmemek gibi bir politika izliyoruz. Bu sıkıntıların çözülmesi ise süt fiyatlarının tatmin edici şartlarla ESK ve Süt Konseyi, sektör paydaşlarının ortak çalışması ile acilen hayvancılık sektörünü ve buna bağlı olan arpasından mısırına, sanayicisinden nakliyesine varana kadar tüm çarkların dönmesi, yeni bir sür fiyat çalışmasının gündeme alınması olacaktır. Süt bizleri birebir ilgilendirmektedir. Bakanım da uygun görürse Süt Konseyine borsalarımızdan üye alınması bizler için iyi olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Hayvancılığın bu sıkıntılarına rağmen üreticilerin bankalardan krediye ulaşmada çok sıkıntılar çektiğini belirten Başkan Özkök, “Bankaların kredi limitlerinin arttırılması gerekmektedir. Bizler hedeflerimize ulaşabilmemiz için dış havzalardan gelecek su transferleri çok önemlidir. Hayvancılıkta kaba yem maddelerinin ucuz olması ile yapılacak üretim çiftçilerimizi kazanır hale getirecektir. Bunun için de dış havzalardan yapılacak su transferleri çiftçilerimizin üreteceği ürünleri güçlü hale getirecektir. Son olarak et ve canlı hayvan ithalatının acilen durdurulması gerekmektedir. Yapılan ithalat vasıtası Avrupalı çiftçileri destekliyoruz. Yerli üreticilerimize destek vermemiş oluyoruz. İthalat durduğunda yerli üretici destek alacak, verimliliğimizi ve üretimimizi inadına sürdüreceğiz, inadına çalışacağız ve Tarım ve Orman Bakanlığımız ile güç birliği yaparak tarım ve hayvancılığımızı en üst noktaya çıkaracağız” dedi.

Toplantı sonrası Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye hediye takdiminde bulunan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, yapımı tamamlanan, Aksaray Ticaret Borsası Aratol ve Eşmekaya Lisanslı Depoları, Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezi ve Eskil Tarım Ticaret Merkezlerinin açılışı için davette bulundu. Bakanlar ortak bir tarih belirleyerek katılacaklarını ifade ettiler.