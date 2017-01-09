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09 Ocak 2017 12:07

Başkan Yazgı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Başkan Yazgı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

09 Ocak 2017 12:07

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Aksaray’da gazetecilerin ve medya kurumlarının üstün bir hizmet anlayışı ile fedakarca çalıştıklarını ve toplum değerlerine ters düşmeyecek nitelikte yayınlar yaptığını belirten Yazgı, “Öncelikle Aksaray’ımızda görev yapan tüm medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.
Kamuoyunun doğru ve sağlıklı haber almasında basına büyük görev düştüğünü ifade eden Başkan Yazgı, “Bizler şehrin idarecileri olarak gazeteci arkadaşlarımızın ne zor şartlar altında halkımızı bilgilendirmek için çalıştıklarının farkındayız. Kamuoyunun hızlı, sağlıklı haber alabilmesi ve olaylara değişik açılardan bakabilmesinde basının rolü çok büyüktür. Gece-gündüz demeden, her iklim şartında halkı bilgilendirmek adına haber peşinde olan gazeteciler, son derece zor ve meşakkatli bir görevi icra etmektedirler ”ifadesini kullandı. Her türlü fikrin özgürce tartışılması ve her düşüncenin kamuoyuna aktarılmasında basının önemli görev üstlendiğini belirten Başkan Yazgı, “Türk basını da teknolojik değişimlere bağlı olarak gelişen ve dönüşen dünya koşullarında önemli ilerlemeler göstermekte, kendini yenilemekte ve çağa uygun bir yayıncılık anlayışını benimsemektedir. Basın çalışanlarımızın prensipli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde yerine getirdikleri bu önemli görevleri için teşekkür eder, ilimizdeki gazete, radyo, televizyon ve internet medyası olmak üzere tüm medya çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım” diye konuştu.



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