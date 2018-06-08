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08 Haziran 2018 17:25

Başkan Yazgı 3 bin kişiyle iftar sofrasında buluştu

Aksaray Belediyesi Ramazan Ayı etkinlikleri içerisinde binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor.

Başkan Yazgı 3 bin kişiyle iftar sofrasında buluştu

08 Haziran 2018 17:25


Geleneksel Mahalle İftarı bu kez Taşpazar ve Pamucak Mahallesi ile devam etti. İl Müftülüğü önündeki parka düzenlenen iftar programına, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile Taşpazar ve Pamucak mahallelerinden vatandaşlar katıldı. 3 bin kişinin katıldığı “Gönül Sofrası” iftar yemeği büyük ilgi görürken, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, iftar saatini bekleyen vatandaşları tek tek ziyaret ederek sohbet etti.


Ziyaret sırasında, "Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin" diyen Başkan Yazgı, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Ramazan ayının bolluk ve bereketi temsil ettiğini söyledi. Başkan Yazgı, "Ramazanın en güzel yanı aynı sofrada buluşmak. Ramazanlar bizlerin kaynaşmasını, birlik ve beraberlik içerisinde olmamıza vesile oluyor. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah" dedi.


Mahalle iftarından sonra Beyaz Masa biriminde görevli ekipler, halktan gelen talepleri toplamak üzere alana kurulan çadırda vatandaşların isteklerini kayıt altına aldı.




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