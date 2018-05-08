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08 Mayıs 2018 17:18

Başkan Yazgı 48 mahallenin muhtarı ile istişare toplantısı yapıyor

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 48 mahallenin muhtarı ile tek tek görüşüp mahallelerin istek, öneri ve taleplerini dinledi.

Başkan Yazgı 48 mahallenin muhtarı ile istişare toplantısı yapıyor

08 Mayıs 2018 17:18


Başkan Yazgı’nın makamında düzenlenen istişare toplantısına, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Başkan Yazgı, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimize daha iyi hizmet etmek için çok çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir ayrım gözetmeden bütün mahallelerimize eşit hizmet götürüyoruz. Bunu yaparken de sizlerin istek ve önerilerine büyük önem veriyoruz. Hizmetlerimizin geliştirilmesi bakımından istişare toplantımızın çok faydalı olacağına inanıyorum. Şehrimiz için yapacağımız hizmetlerimiz sizlerin de katkısıyla inşallah devam edecek” dedi.


Belediye çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Yazgı, “Belediye olarak vermiş olduğumuz sözler vardı. Allah’a çok şükür bunların yüzde 90’ını tamamladık. Geri kalan kısmını da inşallah bu sene tamamlayacağız. Asfalt çalışmalarına bu sene merkezden başlayarak devam edeceğiz. Biz belediyenin çalışmalarını aynı şekilde devam ettireceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Yazgı, “Bu arada her zaman olduğu gibi mahallelerimizde bir sorun istek ve talep olduğu zaman bizim muhatabımız mevcut mahalle muhtarlarımızdır. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızla görüşeceğiz ve istişare yapacağız” ifadelerini kullandı.




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