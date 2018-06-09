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09 Haziran 2018 14:01

Başkan Yazgı: “Asfaltsız yol kalmayacak”

Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler mevsim koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte, belirlenen plan ve program kapsamında sahadaki çalışmalarını arttırdı.

Başkan Yazgı: “Asfaltsız yol kalmayacak”

09 Haziran 2018 14:01


Şehrin dört bir yanında asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Asfalt ekipleri şehir merkezinden başlayan asfalt serim çalışmalarına Bediüzzaman Caddesi, 11 Bulvar ve Ereğlikapı Mahallesinde devam ediyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, göreve geldikleri günden bugüne kadar şehrin altyapısı ve üst yapısı konusunda rekor düzeyde yatırımlar gerçekleştirdiklerini ve halende bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirterek, özellikle yaz sezonunda şehri adeta şantiyeye çevirdiklerini söyledi. Çalışmaların programlı şekilde yapıldığına dikkat çeken Başkan Yazgı, altyapısı biten bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarının hızlı bir şekilde yapıldığını ve yolların en güzel şekilde halkın hizmetine sunulduğunu kaydetti. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Aksaray Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.




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