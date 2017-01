Başkan Yazgı, “Basın 15 Temmuz’da büyük görev üstlendi”

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Aksaray’da faaliyet gösteren medya mensupları ve yaygın basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Düzenlenen programa, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Cumhuriyet Başsavcı Ramazan Akın, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı ve 2. Ağır ceza Mahkeme Başkanı Seyfullah Sarıgül, İdare Mahkeme Başkanı Osman Erkan ve 1. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı İlker Akkaş, Emniyet Müdürü Selami Hüner, Baro Başkanı Beytullah Coşkun, 68 Aksaray Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ali Südemen, Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Yaşar Sarıkaya, ulusal medya temsilcileri ile Aksaray’da yayın yapan yerel medya temsilcileri katıldı.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray basını ile çok iyi bir dayanışma içinde olduklarını ve yaptıkları hizmetleri basın aracılığı ile kamuoyuna tanıttıklarını ifade ederek, “Öncelikle tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Bizler yaptığımız çalışmaları sizler vasıtasıyla halkımıza ulaştırıyoruz. Sizlerin bizlere ve yapmış olduğumuz hizmetlere vermiş olduğunuz katkılardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Göreve başlayalı 3 yıl oldu. Bu 3 yıl içinde 4 tane seçim geçirdik. Referandumunda Nisan ayı içinde olma ihtimali var. Dolayısıyla 5 tane seçimin içinde yer almış olacağız. Allah bir daha yaşatmasın 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimi sonucunda yaşadığımız zor şartlara rağmen biz belediye olarak var gücümüzle çalıştık. Bu işin başında ne için söz verdiysek neyi yapmayı tasarladıysak Allah nasip etti önümüzü açtı Bu kadar zor şartlar altında yine de bütün kuvvetimizle çalışmaya devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda mutlaka unuttuğumuz ve eksik kaldığımız ya da tamamlamayı hedefleyip te zamanında olmayan işler olacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi eleştiriye açığız. Yeter ki iftira olmasın. Karalama olmasın. Devam eden süreçte sizlerin bizlere vereceğiniz öneriler, eleştirileri hep değerlendireceğiz. Bunlar bizim önümüzü açacak bir yol olacak. Daha önce bahsettiğim gibi 15 Temmuz gibi bir sıkıntıyı Allah bir daha bu memlekete yaşatmasın. Sizlerde basın olarak hep orada meydandaydınız. Her an yapılan işleri halkımız aktardınız. 30 gün boyuncu birlikte sabahlara kadar nöbet tuttuk. Sadece içerideki hainlere değil dışarıdaki düşmanlara da birliğimizi bütünlüğümüzü her şekli ile göstermiş olduk. Bunu yaparken tek başımıza değil sizlerle beraber yaptık. Aslında işin arka tarafında tabi ki değerli Başsavcım, adliyenin değerli reisleri, hakimlerimiz, savcılarımızda bu işin en başından beri vardı. Emniyetimiz zaten her zaman işin içindeydi. Bu hainlere hiçbir zaman hiçbir şekilde geçit vermemek ve bunların bu memlekete yaptığı hasarı bir daha yaptırmamak için ben çok iyi biliyorum gecesi gündüzü birbirine karışarak çok yoğun ve gayretli bir şekilde çalıştılar. Ben değerli başsavcımıza, reislerimize, hakimlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Çok şükür tehlikenin büyük bir çoğunluğu atlatıldı. Ama hala var mı? Evet var. Bunlarda yeni veriler ortaya çıktıkça değerlendiriliyor. Ona göre de işlemler yapılıyor. Bizim burada yapmamız gereken bu kurumlarımızı daima desteklememiz. Daima yanlarında olduğumuzu söylememiz. Kim ne derse desin sizlerde takip ediyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız her noktada her yerde bu işin önemini ve ciddiyetini sürekli vurguluyor. Yine aynı şekilde hükümetimiz ve Başbakanımızda o noktalarda ne kadar hassas olduğunu bizlere iletiyor. Zor bir süreçten geçen ülkemizi bizler hep birlikte elbirliği içinde daha iyi noktalara getirmenin gayretinde olmalıyız. Birilerinin bin tane hesabı varsa Allah’ın da hesabı var. Hesapların en iyisini bilen. Sonuçta bizler inana insanlarız vatanı milleti için canını göz kırpmadan verecek insanlarız. Bu duyguyla hareket ettiğimiz sürece de hiç kimsenin bize bir şey yapamayacağına ben kalben inanıyorum” dedi.



"Şehit ailelerimizin hayır duasını almalıyız"

Şehit ailelerini ziyaret ettiklerini belirten Başkan Yazgı, “Şehit babalarıyla teker teker görüştük. Onların duygularını aldık. Bu insanlar canı gibi sevdikleri evlatlarını memleketimiz için şehit verdiler. Onlardan Allah bin kere razı olsun. Bizlere öyle bir nesil yetiştirmişler ki biz Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarının destanlarını okuyorduk ta O ruh hala orada mı kaldı diye düşünüyorduk. Ama 15 Temmuzda Elhamdülillah o ruhun hala ayakta olduğunu ve Allah’tan başka hiçbir gücün bunu yıkamayacağına, vatanı, milleti, bayrağı ve dini için sarılan bu memleketin insanlarına Allah her zaman yardım edecektir. Şehit ailelerimizin hayır duasını almalıyız. Biz belediye olarak bu insanlarımızın ihtiyaçlarını vazifemiz olarak karşılıyoruz. Bu bizim vatani borcumuz. Çünkü kendi evlatlarını bu vatan için seve seve verebilen bir ailemiz ne isterlerse biz yerine getirmeye hazırız. Yine gazilerimizde aynı şekildedir. Biz bu süreç içinde Şehit olanlarımıza Allah’tan rahmet. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin daha güzel geleceğe ulaşabilmesi için Sayın valimizin, değerli başsavcımızın, emniyet müdürümüzün, sizlerin ve bizlerin hepimizin bütün kurumlarımızın elbirliği ve güç birliği içerisinde güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

68 Aksaray Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Südemen ise, “Öncelikle Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizleri adliye camiası ile böyle kaynaştıralım diye. Birlikte aynı masaları paylaştırdı. Tabi hatırlanmak çok güzel bir şey. Hatırlamakta çok güzel bir şey. Bu duyguyu bize yaşattığı için Sayın Başkana Teşekkür ediyoruz. Bütün meslektaşlarımın da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor hepinize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.