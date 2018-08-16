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16 Ağustos 2018 15:07

Başkan Yazgı, çalışmaları yerinde inceledi

Günün büyük bir bölümünü belediye hizmet sahalarında geçiren Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, başkan yardımcıları ile beraber belediyenin hizmet noktalarını yerinde inceledi.

Başkan Yazgı, çalışmaları yerinde inceledi

16 Ağustos 2018 15:07


Başkan mahallemde projesi ile her gün farklı bir mahallede çalışma başlatan Başkan Yazgı, bulduğu ilk fırsatta proje dahilinde mahallelerde başlatılan ve halen süren çalışmaları yerinde inceledi. Yardımcıları ile beraber Küçük Bölcek Mahallesi 39. Cadde üzerinde devam eden alt yapı başta olmak üzere yol ve zemin hazırlığı, kavşak, refüj ve kaldırım çalışmalarını inceleyen Başkan Yazgı, ilgili birim müdüründen çalışmanın aşamaları hakkında bilgi aldı. Başkan mahallemde projesinin sürekliliğinin devamı için projeye dahil edilen mahalleleri zaman zaman ziyaret ederek yarım kalan çalışmaları yerinde inceleyeceğini açıklayan Başkan Yazgı proje ile ilgili olumlu yönde geri dönüşler aldığını belirtti. Başkan mahallemde projesinin Türkiye’de örnek gösterilen bir proje olduğunu aktaran Başkan Yazgı, bu projenin bir benzerinin birçok il ve ilçe belediyeleri tarafından uygulanmaya başladığını aktardı.




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