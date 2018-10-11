Başkan Yazgı, çocuk aktivite merkezinde inceleme yaptı

Bir grup öğrenciyi Çocuk Aktivite Merkezine davet eden ve birlikte gezen Başkan Yazgı, çocuklara geçmişten günümüze kadar uzanan oyuncak müzesi ile aktivite merkezindeki bölümleri gezdirdi. Başkan Yazgı, “Şehrimize kazandırdığımız Çocuk Aktivite Merkezimizi çocuklarımızla birlikte yerinde inceledik. Çocukların sevgi dolu ortamda yetişmesine olanak sağlayacak Çocuk Aktivite Merkezinde, Çocuk Kütüphanesi başta olmak üzere Tiyatro Salonu, Robotik Kodlama Eğitimi, Ahşap Atölyeleri, Oyun Odası, Ahşap Oyuncak Atölyesi, Kum Sınıfı ve eski günleri hatırlatan Oyuncak Müzesi yer alıyor. İnşallah bu ayın içinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Çocuk Aktivite Merkezimiz Çocuklarımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çocuk Aktivite Merkezi içerisinde ziyaretçilerinin ilgisini çekecek diğer bölümün Oyuncak Müzesi olacağı belirtildi. Oyuncak Müzesinde geçmişten günümüze kadar çocukların oynadığı geleneksel oyuncaklar sergilenecek. Müzeye oyuncak hediye edecek vatandaşların oyuncak bağışlarının merkez tarafından kabul edileceği belirtildi.