Başkan Yazgı, halk gününde vatandaşları dinledi

“Başkan Mahallemde” projesi adı altında her gün farklı mahallelerde mahalle meclis toplantıları düzenleyerek binlerce kişiyle birebir görüşen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Salı günleri gerçekleşen Halk Günü geleneğini bozmadı. Aksaray Belediyesi Meclis Salonunda kendisiyle görüşmek isteyenleri kabul eden Başkan Yazgı, vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinledi. Başkan Yazgı, halk ile doğrudan yapılan görüşmelerin, sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasında etkili olduğunu söyledi.