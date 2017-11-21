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21 Kasım 2017 15:25

Başkan Yazgı, halk gününde vatandaşların sorununu çözüme kavuşturuyor

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, geleneksel hale gelen Halk Gününde vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Yazgı, halk gününde vatandaşların sorununu çözüme kavuşturuyor

21 Kasım 2017 15:25


Başkan Yazgı, makamında vatandaşları kabul ederek, onların istek ve taleplerini dinliyor, sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Her Salı günü düzenlenen Halk Gününde, vatandaşlarla görüşen Başkan Yazgı, doğrudan yapılan görüşmelerin, sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşması ve taleplerin yerine getirilmesinde etkili olduğunu söyledi. Başkan Yazgı, vatandaşlardan gelen istek ve talepleri ilgili müdürlüklere ileterek, taleplerin yerine getirilmesi konusunda talimat verdi.


Belediye imkanları ölçüsünde vatandaşların isteklerini gidermeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Yazgı, “Aksaray’da yaşayan vatandaşlarımıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Halkımızın görüş ve önerileri benim için çok değerli. Sürekli fikir alışverişinde bulunarak vatandaşlarımızla bir arada olacağız” şeklinde konuştu.


Halk Gününde Başkan Yazgı ile yüz yüze görüşen, istek ve taleplerini ileten vatandaşlar, kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Başkan Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür etti.




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