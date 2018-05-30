Başkan Yazgı, iftar sofrasında vatandaşlarla buluşuyor

Mahalle iftarına AK Parti Milletvekili adayı Muhammed Aktaş ile katılan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, iftar sofrasındaki tüm vatandaşları tek tek ziyaret edip tokalaşarak hasbıhal etti. 24 Haziran seçimleri öncesinde halktan destek ve herkesin duasını beklediğini söyledi. Pazar alanında gerçekleşen mahalle İftarına belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları eşlik etti.

Ezanların okunmasıyla birlikte alanda bulunan yüzlerce kişi aynı sofrada iftarını yaptı. İftardan sonra mahalleliye seslenen AK Parti Milletvekili adayı Muhammed Aktaş, iftar sofrasıyla gelen bereketin daim olmasını temenni etti. Herkesin duasını ve desteğini beklediğini ifade etti.

“Mahalle iftarlarımız birlik ve beraberliğimizi daha sağlamlaştırıyor” diyen Başkan Yazgı, iftardan sonra yaptığı konuşmada, “Ramazan ayının belki en güzel yanı iftar sofrasında buluşmak. Şuan burada kardeşlik ile gelen paylaşma sonucu bir bereketin hakim olduğunu görüyorum. Belediye olarak Ramazan ruhunu her mahallede yaşatmak istiyoruz. Bu vesile düzenlemiş olduğumuz iftar programına göstermiş olduğunuz ilgi ve katılımdan dolayı tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” diyerek herkesin Ramazanı ayını tebrik etti.

Beyaz Masa birimi, iftardan sonra mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini not etti. Vatandaşlar düzenlenen iftar programı için Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür etti.