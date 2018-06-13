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13 Haziran 2018 15:13

Başkan Yazgı iftar yemeğinde müjdeyi verdi

Aksaray Belediyesinin düzenlediği geleneksel mahalle iftarlarında, iftar sofrası bu sefer Yunus Emre ve Cumhuriyet Mahallesinde kuruldu.

Başkan Yazgı iftar yemeğinde müjdeyi verdi

13 Haziran 2018 15:13


İftar programına, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, kızı Berre Yazgı, Mahalle muhtarı ve belediye başkan yardımcıları ile belediye meclis üyeleri ile her iki mahalleden 3 bin vatandaş katıldı.


Başkan Yazgı, iftar öncesi eşi ve kızı ile birlikte masaları tek tek gezerek, bölge sakinleriyle selamlaştı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen iftar programında Ramazan ayının sevincini, coşkusunu ve manevi havasını mahalle sakinleri ile yaşamanın önemine dikkat çeken Başkan Yazgı, sonuna gelinen Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.


Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ihtiyaçlar doğrultusunda mahallelerde taziye evleri kuracaklarını ve bu projenin Yunus Emre ve Cumhuriyet mahallesinde en kısa zamanda hayata geçeceğinin müjdesini verdi. Başkan Yazgı, ayrıca bölgede on bin metre kare alan üzerine kurulacak olan kapalı pazar alanı, fatura ödeme ve 68 kart dolum merkezi noktaları ile mahalle sakinlerinin ayağına gidecek hizmetlerle ile ilgili bilgiler verdi. Yemekten sonra dua edilirken, vatandaşlar belediyenin Beyaz Masa birimine müracaat ederek isteklerini dile getirdi. Yetkililer, vatandaşların isteklerinin incelenerek, değerlendirileceğini ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını kaydetti.




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