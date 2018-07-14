Başkan Yazgı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinleriyle buluştu

Hizmet birimleri ile sabahın erken saatlerinde mahalleye gelen Başkan Yazgı, araç, ekipman ve donanımlarıyla hazır bekleyen 250 kişilik çalışma ekibiyle mahallede çalışma startı verdi. Başkan Yazgı, mahallede sunacakları hizmetin vatandaşların isteğine göre öncelik sırasına verildiğini açıkladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlık çalışmaları sonucunda Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde gelen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yardımcıları, müdürleri ve çalışma ekibiyle güne buradan başladı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Salih İbar da çalışma esnasında Başkan Yazgı’ya eşlik ederek, mahalle halkının isteklerini başkana iletti.

Belediye ekiplerin çalışma başlatmasıyla birlikte “Belediye kapımda” ekibi mahalledeki bütün evlerin kapılarını çalarak vatandaşların istek ve taleplerini aldı, aynı günün akşamında gerçekleşen Mahalle Meclis Toplantısına halkı davet etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başta olmak Park, Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerince mahallede geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Su ve Kanalizasyon İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç duyulan noktalarda drenaj ve kanal hatlarını temizlik çalışmaları ile asfalt yama, bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Başkan Yazgı, gün boyunca çalışmaların koordinesini sağlarken, diğer yandan da mahallede şehit ve gazi ailelerinin evlerine konuk oldu. Engelli ailelerini ziyaret eden Başkan Yazgı ve eşi mahallenin önde gelen yaşlılarını ziyaret ederek onların hayır duasını aldı. Başkan Yazgı, mahalledeki cenaze sahiplerine taziye ziyaretinde de bulundu.