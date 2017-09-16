Başkan Yazgı öğrencilere ve eğitim camiasına başarılar diledi

Başkan Yazgı mesajında, “Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın sahip olduğu bilimsel ve teknolojik gelişmelerin içinde yer alan bireyler olarak yetişmesi için olan çabalarımız artarak devam edecektir. Gençlerimizin cehalet bataklığına saplanmasını isteyen kişilere en büyük cevap; okumuş bireyler olarak milletini yükselten çocuklarımız ve gençlerimizle olacaktır” ifadelerini kullandı.

Aksaray Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Başkan Yazgı, eğitime olan desteğin bundan sonrada devam edeceğini belirterek, “2017-2018 eğitim-öğretim yılının çocuklarımıza, gençlerimize, öğretmenlerimize, ailelere, ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize eğitim yolculuklarında başarılar dilerim" diye konuştu.