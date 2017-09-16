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16 Eylül 2017 13:22

Başkan Yazgı öğrencilere ve eğitim camiasına başarılar diledi

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Yeni eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize eğitim çalışanlarına, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Yazgı öğrencilere ve eğitim camiasına başarılar diledi

16 Eylül 2017 13:22


Başkan Yazgı mesajında, “Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın sahip olduğu bilimsel ve teknolojik gelişmelerin içinde yer alan bireyler olarak yetişmesi için olan çabalarımız artarak devam edecektir. Gençlerimizin cehalet bataklığına saplanmasını isteyen kişilere en büyük cevap; okumuş bireyler olarak milletini yükselten çocuklarımız ve gençlerimizle olacaktır” ifadelerini kullandı.


Aksaray Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Başkan Yazgı, eğitime olan desteğin bundan sonrada devam edeceğini belirterek, “2017-2018 eğitim-öğretim yılının çocuklarımıza, gençlerimize, öğretmenlerimize, ailelere, ülkemize hayırlı olmasını temenni eder, tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize eğitim yolculuklarında başarılar dilerim" diye konuştu.




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