Başkan Yazgı: “Öğretmenler insan topluluğunun en faydalı değerleridir”

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Şüphesiz ki milletleri yücelten, onları diğer milletlerden üstün hale getiren en önemli faktör eğitimdir. Bilimde, sanatta, kültürde ve ekonomide gelişmiş, ilerleyen toplumlar hep eğitim sorunlarını çözmüş olanlardır. Bir milletin kalkınması, toplumun eğitim düzeyiyle orantılı olarak gerçekleşir. Bu nedenle her toplum eğitimine önem vermek zorundadır. Öğretmen, toplumu yönlendiren, geleceğe hazırlayan kaynaktır. Kalkınmada ve gelişmede en büyük pay öğretmenlerimizindir. Öğretmenlik çok yüce bir meslek olduğu için, Mustafa Kemal Atatürk’ de kara tahta başına geçerek öğretmenlik yapmıştır. Öğretmenler Gününde sevgili öğretmenlerimize duyduğumuz sevgi, saygı ve minnetin sembolü olarak onları kutlamak, bir buket çiçekle gönüllerini almak güzel bir davranıştır. Her toplumda ve her dönemde öğretmenler topluma ışık saçan, onları yönlendiren ve bilgi sunan bir pınar olmuştur. Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en faydalı değerleridir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimize de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.