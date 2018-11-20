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Başkan Yazgı: "Projelerimizle Aksaray marka şehir oluyor"

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 4,5 yılda Aksaray’da birçok projeyi hayata geçirerek şehrin çehresini değiştirdi.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 4,5 yılda Aksaray'da birçok projeyi hayata geçirerek şehrin çehresini değiştirdi.


Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, marka projeler ile Aksaray'ın diğer il belediyeleri tarafından örnek alındığını belirterek, “Şehrin vizyon ve anlam katan birçok projenin hayata geçirilirken vatandaşların da proje hakkında görüş ve önerileri dikkate alınarak yapılması projenin işlevselliği açısından önem arz etti. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda birçok sosyal, sanatsal, sportif ve eğitsel faaliyetlerin yapılacağı projeler Aksaray'da vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapımı devam eden projelerin tamamlanması ile Aksaray Bölgede marka şehir haline gelecek” dedi.

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