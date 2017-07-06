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06 Temmuz 2017 17:02

Başkan Yazgı, restoresi devam eden tarihi hamamda inceleme yaptı

Aksaray Belediyesi, kaybolmaya yüz tutmuş tarihi mekanlara yapmış olduğu restorasyon çalışmalarıyla medeniyetleri tekrar gün yüzüne çıkartıyor.

Başkan Yazgı, restoresi devam eden tarihi hamamda inceleme yaptı

06 Temmuz 2017 17:02


Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Aksaray Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarılarak, restoresi devam etmekte olan tarihi 2. Kılıçaslan Hamamındaki çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ile birlikte restoresinde sona yaklaşılan tarihi hamamın tamamını gezerek, yapılan çalışmaları inceledi ve 2. Kılıçaslan Hamamının restore işlerinin tamamlanıp hizmete girmesiyle Aksaray’da çok güzel bir eseri gün yüzüne çıkarmış olacaklarını kaydetti. Tarihi 2. Kılıçaslan Hamamının günümüze kadar gelmiş ender Selçuklu hamamlarından birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Yazgı, “2. Kılıçaslan Hamamında daha önce başlamış olduğumuz bir çalışma vardı. Kurulda yeniden bir değişiklik yapılarak proje son hale getirildi. Restore işini yapan arkadaşlar da çalışmalarına devam ediyorlar. Burada toplam inşaat alanı 750 metrekare açık alan, avlu kısmı da 300 metrekaredir. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kılıçaslan Hamamını tarihi o eski ve güzel dokusuyla inşallah ortaya çıkartmış olacağız. Burada emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Yazgı, hamamın restorasyon yapıldıktan sonra şehir merkezindeki gezilebilecek önemli turizm merkezlerinden birisi olma özelliğini taşıyacağını kaydetti.


Başkan Yazgı, “Anadolu topraklarının kültürel zenginliğinden payını almış şehrimizin kültür mirasını koruyup yaşatmak ve geleceğe aktarmak için her zaman çalışmalarımız devam edecektir” dedi.




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