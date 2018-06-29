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29 Haziran 2018 16:49

Başkan Yazgı: “Şehrimizin her noktasında bir çalışma var”

Aksaray Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde başlatılan yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Başkan Yazgı: “Şehrimizin her noktasında bir çalışma var”

29 Haziran 2018 16:49


Belediye tarafından altyapısı tamamlanan caddelerde refüj ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. Belediye şehir genelinde bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamak için çalışmalarına aralıksız devam ederken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sanayi köprüsünün olduğu bölgede kaldırım çalışması ve Paşacık mahallesinde asfalt serim çalışması gerçekleştiriyor.


“Halka hizmet noktasında ellimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız ve yapacağız” diyen Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, “Yer ve bölge ayrımı gözetmeksizin şehir genelinin tümünde kaldırım, parke taşı döşeme ve yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üst yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Şehrimizin hemen her noktasında bir çalışmamız var” dedi.


Vatandaşlar Şehre yapılan hizmetlerden dolayı, Aksaray’ın büyümesi için çalışan güler yüzlü Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür etti.




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