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04 Temmuz 2017 15:54

Başkan Yazgı, tematik park alanında incelemede bulundu

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray’a kazandırdığı en önemli projelerden birisi olan ve önümüzdeki günlerde açılması hedeflenen Selime Hatun Aktivite Merkezi ve Tematik park alanında incelemede bulundu.

Başkan Yazgı, tematik park alanında incelemede bulundu

04 Temmuz 2017 15:54


Aktivite Merkezinde Aksaraylı hanımların ihtiyaç duyduğu sosyal, sportif, kültürel, mesleki anlamda her detaya yer verildiği söyledi. Hanımların bu hizmeti çok beğeneceğini söyleyen Başkan Yazgı, “Bu merkezimizde kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, fitnes salonu, spor salonu, kütüphane, derslikler, mesleki kurslar, kabul ve dinlenme salonu bulunuyor. Yani kısacası hanımlar sosyal alanda her türlü faaliyeti gösterebilecekler” dedi.


Başkan Yazgı, Tematik parkın, Aksaray’a yakışacak nitelikte çok güzel bir park ve dinlenme alanı olduğunu belirterek “Bu güzel hizmetlerimiz şimdiden Aksaray’ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.




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